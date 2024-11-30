Meteoroloji Endişelendiren Haberleri Yalanladı: 'Böyle Bir Uyarımız Yok'

Türkiye'yi endişelendiren iddiaya Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi. Meteoroloji, yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.