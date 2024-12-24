Meteoroloji Ege İçin Saat Verdi! Kuvvetli Fırtınanın Eli Kulağında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için yayınladığı ‘turuncu koldu’ uyarının ardından bir uyarı da Kuzey Ege için yaptı.

PERŞEMBE GÜNÜ ÖĞLE VE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şiddetli rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini göstereceği, perşembe günü ise öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği açıklandı.

Açıklamada, fırtınanın cumartesi günü, gece saatlerinde etkisini kaybetmesini beklendiği ifade edildi. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Kaynak: DHA