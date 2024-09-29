Meteoroloji Deniz'de Fırtına Uyarısı Yaptı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Muğla kıyılarında denizlerde fırtına beklendiği açıklandı
Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde rüzgarın Pazartesi günü (30.09.2024) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Salı günü (01.10.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Kaynak: İHA
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