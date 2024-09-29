Meteoroloji Deniz'de Fırtına Uyarısı Yaptı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

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Meteoroloji Deniz'de Fırtına Uyarısı Yaptı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Muğla kıyılarında denizlerde fırtına beklendiği açıklandı
Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde rüzgarın Pazartesi günü (30.09.2024) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Salı günü (01.10.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kaynak: İHA

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