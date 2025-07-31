Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklerken; özellikle Karadeniz kıyıları, Trakya ve bazı iç bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Akşam saatlerinde Edirne ve Tekirdağ'ın batı bölgelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara’da ise rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi.

TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise hava açık ve az bulutlu geçecek ancak toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yetkililer, bu bölgede görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

SICAKLIKLAR

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Özellikle Güneydoğu’da 46 dereceye ulaşan sıcaklıklar dikkat çekiyor. En yüksek sıcaklık Diyarbakır’da 46, Malatya’da 42, Gaziantep’te ise 40 derece olarak ölçüldü.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Trakya’da akşam saatlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Aynı zamanda Marmara Bölgesi’nde kuzeyli rüzgarların kuvvetli eseceği ve bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

BÖLGELERE GÖRE ÖNE ÇIKANLAR:

Marmara: İstanbul, Edirne, Kırklareli ve çevrelerinde yerel sağanaklar ve sert rüzgar bekleniyor.

Ege: Kütahya’da öğleden sonra kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir.

Akdeniz: Adana, Kahramanmaraş ve Hatay’ın bazı kesimlerinde yerel yağış bekleniyor.

İç Anadolu: Genel olarak açık, Ankara ve çevresinde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Karadeniz: Özellikle kıyı kesimlerde yerel yağışlara karşı dikkatli olunmalı.

Doğu Anadolu: Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yağış ihtimali var.

Güneydoğu Anadolu: Sıcak hava ve toz taşınımı etkili olacak; sıcaklık Diyarbakır’da 46 dereceyi bulacak.

Kaynak: Haber Merkezi