Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?

Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının hafta sonu da devam edeceği, önümüzdeki hafta ise etkisini daha az göstereceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - Resim: 1

Yeni haftada ise en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 34, İstanbul'da 30-32, Samsun'da 30-31, İzmir'de 36-38, Antalya'da 30-34, Adana'da 35-43, Diyarbakır'da 40-41 derece civarında olacak. Deprem bölgesinde yağış beklenmezken, bölgenin tamamında sıcaklıklar 40 derece ve üzerinde olacak.

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Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - Resim: 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Balıkesir'in güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - Resim: 3

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - Resim: 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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