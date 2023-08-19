Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?
Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının hafta sonu da devam edeceği, önümüzdeki hafta ise etkisini daha az göstereceği tahmin ediliyor.
Yeni haftada ise en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 34, İstanbul'da 30-32, Samsun'da 30-31, İzmir'de 36-38, Antalya'da 30-34, Adana'da 35-43, Diyarbakır'da 40-41 derece civarında olacak. Deprem bölgesinde yağış beklenmezken, bölgenin tamamında sıcaklıklar 40 derece ve üzerinde olacak.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Balıkesir'in güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık