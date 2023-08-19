Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı