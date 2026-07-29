Meteoroloji Alarm Verdi: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi