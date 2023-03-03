Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yeni raporda 81 ile ayrı ayrı uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerde Trakya'nın iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı