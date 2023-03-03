Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerde Trakya'nın iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı