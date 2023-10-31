Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde etkili olan pastırma sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren azalışa geçecek. Hafta sonuna doğru yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA 25°C


Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 3

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 4

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 5

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 6

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 8

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 9

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 30°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 10
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