Meteoroloji 7 İl İçin Uyardı: Sarı ve Turuncu Kodlu Alarm!
Meteoroloji, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yeni rapora göre Bolu, Sinop, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük dahil 7 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
AFAD’ın yaptığı turuncu kodlu uyarı sonrası, Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde su taşkınlarına neden oldu. Kozlu sahil yolu su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı, sürücüler güçlükle ilerledi. Denizlerde dev dalgalar oluştu, yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar kıyıları dövdü. Gökgöl Mağarası, aşırı yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatıldı. Motosikletlerin trafiğe çıkması da yasaklandı. Ayrıca 20 kent için yeni yağış uyarıları yapıldı.
BARTIN’DA SEL TEHLİKESİ
artın’da şiddetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı’nın taşma riski gündeme geldi. Olası taşkına karşı kum dolu çuvallarla bariyerler oluşturulurken, yetkililer bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
VALİLİKTEN KRİTİK UYARILAR
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, özellikle sel ve heyelan riski olan bölgelerde yaşayan kişilerin dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Heyelan ve taşkın riski olan yerlerde yaşayanların güvenli bölgelere taşındığını teyit ettik. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamalı. Ani yağışlar, küçük derelerde sel riskini artırabilir. Tedbirli olunmasını istiyoruz," dedi.
BOLU’DA İ̇LK KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Bolu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösterirken, karla kaplanan alanlar doğa severler tarafından görüntülendi.
20 KENT İ̇ÇİN YENİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli yağışların süreceği tahmin ediliyor. Ayrıca Sivas, Sakarya ve Hatay gibi illerde de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
HAVA DURUMU VE UYARILAR
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3-5 derece artacağı öngörülürken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı kişileri uyardı.
Sel, taşkın ve heyelan riskine karşı bölgede alarm durumu devam ediyor.
METEOROLOJİ 7 İL İÇİN UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Sivas ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların ilk saatlerde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, ilk saatlerde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu