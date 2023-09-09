Meteoroloji 7 il için alarm verdi: Hem rüzgar hem yağmur çok kuvvetli geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı üstüne uyarı verdi. Hem yağmur hem de rüzgar çok kuvvetli olacak. 5 kent için sarı, 2 il için ise turuncu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Rize çevreleri, Artvin’in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rize ve Artvin'de bugün akşam saatlerinde başlayacak yağışın etkili olacağı ve metrekareye 100 kg yağış bırakacağı öğrenildi.
Meteoroloji; Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin için "sarı", Rize ve Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulundu.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte, yarından itibaren iç ve doğu bölgelerde 4 ilâ 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 15 Eylül Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.