Meteoroloji 55 ili uyardı: Kuvvetli sıcak hava dalgası geliyor, 40 dereceyi geçecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 55 il için kuvvetli sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı. Bu illerde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerine çıkması beklenirken, bazı illerde 40 derece üstü sıcaklıklar görülecek.
Türkiye, yeniden kuvvetli sıcak hava dalgasının etkisi altında girdi. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zorlu anlar yaşamaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Salı gününün hava durumunda vatandaşları uyardı. Yapılan değerlendirmelere göre yarın 55 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT
Ayrıca bu illerde yaşayanlar için güneş çarpması uyarısı yapıldı. Meteoroloji’nin uyarısında, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
İL İL HAVA DURUMU
Kocaeli: 34
Sakarya: 35
Bilecik: 37
Kütahya: 39
Manisa: 38
Uşak: 39
Aydın: 38
Denizli: 40
Muğla: 37
Burdur: 40