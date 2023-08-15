Meteoroloji 55 ili uyardı: Kuvvetli sıcak hava dalgası geliyor, 40 dereceyi geçecek!

GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT

Ayrıca bu illerde yaşayanlar için güneş çarpması uyarısı yapıldı. Meteoroloji’nin uyarısında, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.