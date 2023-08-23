Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ağustos Çarşamba günün hava tahmini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre yaz sıcakları etkisini devam ettirecek. Bu kapsamda 23 Ağustos Çarşamba günü 35 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan bazı illerde en yüksek sıcaklık 40 dereceyi aşacak.