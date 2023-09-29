Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) aralarında İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin bulunduğu 12 il için sarı kodlu olmak üzere 35 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Eylül ayının son günlerinde Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun bir kısmı sağanak yağışlara teslim oldu. Özellikle İstanbul’da sarı kodlu yağış uyarısı sonrası mega kentte Avrupa yakası felç olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu tahminlerini yayımladı. Değerlendirmelere göre hava sıcaklığının 20 derece dolaylarına inmesi bekleniyor. Toplamda 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
12 İL İÇİN SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI
Bu illerden 12’si için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Sarı kodlu uyarı yapılan illerdeki vatandaşların yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller şöyle:
İstanbul: 24
Kocaeli: 27
Balıkesir: 27
Bolu: 23
Bursa: 26
Kastamonu: 24
Sakarya: 26
Zonguldak: 21
Bartın: 25
Yalova: 22
Düzce: 25
Karabük: 25