Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek!

12 İL İÇİN SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI

Bu illerden 12’si için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Sarı kodlu uyarı yapılan illerdeki vatandaşların yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller şöyle:

İstanbul: 24

Kocaeli: 27

Balıkesir: 27

Bolu: 23