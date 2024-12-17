Meteoroloji 3 İli Uyardı! Lapa Lapa Kar Yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı için 3 ili uyardı. Rize, Artvin ve Ardahan’da yer yer yoğun kar yağışının meydana geleceği açıklandı. Karadeniz için de şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3 İli Uyardı! Lapa Lapa Kar Yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir uyarı yayımladı. Buna göre yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 3 İli Uyardı! Lapa Lapa Kar Yağacak - Resim : 1

KARADENİZ’DE SABAH SAATLERİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Aynı zamanda batı ve kuzeybatı yönlerde rüzgarın sert eseceği ifade edilerek, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörüldü. Öte yandan Karadeniz’de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın için sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

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Kaynak: AA

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