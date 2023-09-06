Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun

Eylül ayında yağışlı sistemlerin etkisi altına giren Türkiye’nin birçok yerinde yağışlar etkili oluyor. Bazı illerde çok yoğun etkisini gösteren yağışlar, vatandaşlara zorlu anlar yaşatırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre 6 Eylül Çarşamba günü arasında mega kent İstanbul’un da bulunduğu 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.