Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) yapılan değerlendirmelere göre aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’in bulunduğu 17 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Eylül ayında yağışlı sistemlerin etkisi altına giren Türkiye’nin birçok yerinde yağışlar etkili oluyor. Bazı illerde çok yoğun etkisini gösteren yağışlar, vatandaşlara zorlu anlar yaşatırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre 6 Eylül Çarşamba günü arasında mega kent İstanbul’un da bulunduğu 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLERİN HAVA SICAKLIĞI
Gök gürültülü sağanak yağış beklenen illerde en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak:
Kırklareli: 29
İstanbul: 30
Kocaeli: 29
Bursa: 31
Çanakkale: 28
Bilecik: 28
Balıkesir: 30
Kütahya: 27
Manisa: 32
Düzce: 29
Bolu: 25