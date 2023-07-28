Meteorolojiden 5 il için uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 5 il için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

Son Güncelleme:
Meteorolojiden 5 il için uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli için sıcak hava dalga uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Uskumruköy’deki kaçak beton santrali inşaatı yöre halkı tarafından altıncı kez protesto edildi Uskumruköy’deki kaçak beton santrali inşaatı yöre halkı tarafından altıncı kez protesto edildi
Canan Karatay önerdi. En sağlıklı turşuymuş. Özellikle beyne direk etki ediyor... Canan Karatay önerdi. En sağlıklı turşuymuş. Özellikle beyne direk etki ediyor...
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi, hayatını kaybetti Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi, hayatını kaybetti
2023 yılı bitmeden zengin olacak 4 burç! Şans onların yüzüne gülecek. Paraya boğulacaklar 2023 yılı bitmeden zengin olacak 4 burç! Şans onların yüzüne gülecek. Paraya boğulacaklar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı... Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu! Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu!
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu! Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu!
Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti
Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı! Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı!