Mesai Bitiyor Ama Zihinsel Mesai Bitmiyor: Çalışanların Yüzde 38'i Tamamen Tükenmiş Durumda

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İş ve yaşam dengesinin kaybolduğu modern iş dünyasında, çalışanların sırtındaki görünmez yükler ilk kez bu kadar net verilerle ölçüldü. Kariyer.net ve Heltia ortaklığında gerçekleştirilen "Zihinsel Mesai Raporu", beyaz yakalıların mesai dışındaki zaman dilimlerinde bile zihnen iş yerinden kopamadığını ve adeta görünmez bir fazla mesai yaptığını kanıtladı.

HAFTA SONU BİLE ZİHİNLER İŞE TUTSAK

Kariyer.net'ten yapılan açıklamaya göre, bin 562 çalışanla gerçekleştirilen araştırmada, iş ve yaşam arasındaki zihinsel sınırlar ile bunun çalışan deneyimine yansımaları incelendi.

Araştırmaya katılanların yüzde 38'i son bir ayda sık sık veya her gün tükenmiş hissettiğini bildirdi. Çalışanların yüzde 39'u mesai dışında günde 2 saatten fazla işle ilgili konuları düşündüğünü belirtirken, yüzde 21'inde bu süre dört saati aştı.

RÜYALARDA BİLE İŞ

Katılımcıların yüzde 50'si uykuya dalarken işi düşündüğünü, yüzde 47'si uyandığında aklına ilk olarak işle ilgili konuların geldiğini aktardı. Sık sık veya her zaman uykusunda işle ilgili rüyalar gördüğünü belirtenlerin oranı yüzde 29 olurken, hafta sonu veya izin günlerinde zihninin işten kopamadığını ifade edenlerin oranı yüzde 51 olarak kaydedildi.

PAZARTESİ KORKUSU

Araştırmada, katılımcıların yüzde 43'ü yeni iş haftasının başlayacak olması nedeniyle pazar akşamları belirgin mod düşüşü, huzursuzluk veya isteksizlik yaşadığını bildirdi. Pazartesi, çalışanların modlarının en düşük olduğunu belirttiği gün olarak öne çıkarken, bu günü seçenlerde pazar akşamından olumsuz etkilenme oranı yüzde 68'e çıktı.

EN BÜYÜK YORUCU GÖREVLERDEKİ BELİRSİZLİK

Çalışanların zihnini en fazla yoran iş kaynaklı konular arasında görev ve sorumluluklardaki belirsizlik ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 63'ü bu durumun önemli bir zihinsel yük oluşturduğunu belirtti. Bunu yöneticiyle iletişim ve geri bildirim eksikliği ile iş yükü ve zaman baskısı izledi.

Araştırmada, çalışanların işte iyi oluş açısından önem verdiği unsurlarla şirketlerinde deneyimledikleri arasında 60 puana varan fark bulunduğu belirtildi.

Önceliklerin net belirlenmesi, iş yükünün dengeli planlanması ve emeğin takdir edilmesi bu farkın öne çıktığı alanlar arasında sıralandı. Yöneticiyle iletişimin kalitesi, mesai dışında ulaşılabilir olma beklentisinin bulunmaması ve toplantıların verimliliği de çalışanların önem verdiği alanlar arasında yer aldı.

DAHA YÜKSEK MAAŞLI TERFİYE HAYIR

Araştırmaya katılanların yüzde 55'i zihinsel yükün iş değiştirme isteğini güçlü biçimde etkilediğini belirtirken, yüzde 36'sı bu nedenle iş aramaya başladığını bildirdi.

Yaklaşık her dört çalışandan biri de daha yüksek maaş ve unvan sunsa dahi zihinsel yükünü belirgin biçimde artıracak bir terfi teklifini reddedeceğini ifade etti.

'İŞLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER YENİLENME ALANINI DARALTIYOR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Heltia Pazarlama ve İnsan Kaynakları Direktörü Ezgi Topsoy, çalışanların iyi oluşunun yalnızca zorlanma ortaya çıktığında gündeme gelen bir destek alanı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Zihinsel yükün günlük hayatın içinde fark edilmeden birikebildiğine dikkati çeken Topsoy, "Bu nedenle iyi oluşu, günlük çalışma deneyiminin bir parçası olarak ele almak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'İŞVERENLERİN DOĞRUDAN ETKİ EDEBİLECEĞİ ALANLAR VAR'

Kariyer.net Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan da çalışanların yüzde 38'inin son bir ayda sık sık veya her gün tükenmiş hissetmesinin zihinsel yükün çalışan deneyimindeki önemini gösterdiğini aktardı.

Kariyer.net Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan

İşle ilgili düşüncelerin uyku, dinlenme zamanı ve hafta sonuna taşınmasının çalışanların zihinsel olarak kendilerini yenileyebilecekleri alanı daralttığını belirten Kargan, şunları kaydetti:

"Üstelik bu yük yalnızca çalışanların nasıl hissettiğini değil, iş değiştirme ve terfi gibi kariyer kararlarını da etkiliyor. Çalışan beklentilerinin önemli bir kısmının yönetim yaklaşımı ve iş yapış biçimleriyle ilişkili olması ise işverenlerin doğrudan etki edebilecekleri alanlara işaret ediyor."

Kaynak: AA