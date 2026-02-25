Merter Polisevi'nde Korkutan Alevler

İstanbul Zeytinburnu'ndaki 'Merter Polisevi' olarak da bilinen 7 katlı polis eğitim merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü.

Merter Polisevi'nde Korkutan Alevler
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'ndeki, Merter Polisevi olarak da bilinen 7 katlı Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

