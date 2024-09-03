Mersin'deki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok miktarda uyuşturucu ve silahla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Mersin'deki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Anamur ilçemizde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli M.H.R gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 225 ecstasy hap, 185 gram bonzai maddesi, 40 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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