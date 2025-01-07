Mersin’de Zehirlenme Faciası! 8 Kişilik Aile Hastanelik Oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yeşilevler Mahallesi 4312 sokaktaki bir evde yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Memun, Ahid, İlaf, Selem Elyusuf ile Selam Duho ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aileden 29 yaşındaki Hazal Duho ise taburcu edildi.

Ailenin kimyasal bir maddeden zehirlenme ihtimaline karşı polis inceleme başlattı. Ekiplerin olayla ilgili evde çalışma yaptığını, henüz neden yaşandığının belli olmadığını öğrenildi.

Kaynak: İHA