Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: Yakalanan 151 Kişiden 15'i Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubeleri uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde bir çok çalışma yaptı. Ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların da aralarında olduğu 151 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 7 bin 782 adet sentetik hap, 1 kilo 153 gram kokain, 574 gram metamfetamin, 483 gram bonzai, 172 gram eroin, 19 adet sihirli mantar, 9 kök hint keneviri, 50 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi ve 9 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı, diğerlerine de adli işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA