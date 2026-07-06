Mersin'de Trafik Terörü 24 Yaşındaki Avukatı Hayattan Kopardı: Cübbesi Tabutunda Kaldı

Mersin-Antalya D-400 kara yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin hızla çarptığı 24 yaşındaki Avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti. Mersin Barosu'na kayıtlı genç avukatın meslektaşları ve yakınları tabutunun üzerine avukatlık cübbesini serdi. Kazaya karışan sürücü ise gözaltına alındı.

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Mersin'de Trafik Terörü 24 Yaşındaki Avukatı Hayattan Kopardı: Cübbesi Tabutunda Kaldı
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Türkiye'de yaya geçidinde kuralları hiçe sayan sürücülerin neden olduğu trafik kazalarına bir yenisini daha ekledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. U.D. yönetimindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 24 yaşındaki Avukat Tuğçe Şen'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'de Trafik Terörü 24 Yaşındaki Avukatı Hayattan Kopardı: Cübbesi Tabutunda Kaldı - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Şen, sağlık görevlileri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Tuğçe Şen'in, Mersin Barosu'na kayıtlı olduğu belirtildi. Sürücü U.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TABUTUNUN ÜZERİNE AVUKATLIK CÜBBESİ SERİLDİ

Tuğçe Şen'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Şen'in yakınları, tabuta avukatın cübbesini serdi.

Mersin'de Trafik Terörü 24 Yaşındaki Avukatı Hayattan Kopardı: Cübbesi Tabutunda Kaldı - Resim : 2

Şen'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fakıllı Mezarlığı'na gönderildi.

Kaynak: DHA

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Mersin Trafik kazası
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