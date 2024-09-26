Mersin'de Trafik Kazası: 2 Ölü 1 Yaralı

Mersin'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Mersin'de Trafik Kazası: 2 Ölü 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tahir Dövücü yönetimindeki 33 NFA 97 plakalı otomobil, D-750 kara yolu Dörtler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Teberik'e (59) çarptı.

Ardından kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Ö.İ. idaresindeki 51 AJJ 051 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü Tahir Dövücü hayatını kaybetti, otomobildeki F.D. ile yaya Aliye Teberik yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Teberik de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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