Mersin'de Restorana Pompalı Tüfekli Saldırı: 2 Ölü 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda işletme sahibi ile lokantada çalışanı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö. isimli şahıs, Sabri Pan'a ait lokantaya pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında iş yerinde müşterilerin de bulunduğu öğrenildi.

2 ÖLÜ 2 YARALI

Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan ile iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Öte yandan, saldırganın olay sonrası Kaburgediği Mahallesi'nde bir kişiyi daha yaraladığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

