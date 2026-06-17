Mersin'de Polisler Hakkında Kötü Muamele Soruşturması

Mersin'de kimlik kontrolü sırasında bir kişiye kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler tartışma yarattı. Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin'de Polisler Hakkında Kötü Muamele Soruşturması
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Mersin’de kimlik kontrolü yapmak istedikleri bir kişiyi kıyafetlerini çıkarmaya zorladığı iddia edilen iki polis memuru görüntüleri ortalığı karıştırdı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, durdurulan vatandaşın polislerin baskısıyla üstünü çıkarıp atletle kaldığı ve bu esnada memurlardan birinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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