Mersin'de Orman Yangını

Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 1 söndürme helikopteri, 3 arazöz ve 2 su tankı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'de Orman Yangını

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde Mersin-Antalya kara yolunun yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 1 söndürme helikopteri, 3 arazöz ve 2 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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