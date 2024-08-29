Mersin'de Müstehcen Yayın Operasyonu

Mersin'de müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapan 10 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen sanal devriyeler ile 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 3’ü çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA