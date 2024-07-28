Mersin'de Korkutan Alevler: Müdahale Başladı
Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evlerin de bulunduğu alandaki alevlere müdahale başladı.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki fabrika alanında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları güçlükle ilerliyor. Alanda, plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evler de bulunuyor.
Kaynak: AA
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