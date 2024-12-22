Mersin'de Kaza Ucuz Atlatıldı: Polis Aracı Ters Döndü

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı ters dönerken ekip aracında bulunan polis memuru ile otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

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Mersin'de Kaza Ucuz Atlatıldı: Polis Aracı Ters Döndü

Mersin'in Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Lise Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin-Antalya D-400 karayolundan hızla gelen A.O.K. idaresindeki 33 AIJ 454 plakalı otomobil, ilçede görevli 33 A 8485 plakalı polis ekip aracına arka yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ekip aracı ters döndü.

Mersin'de Kaza Ucuz Atlatıldı: Polis Aracı Ters Döndü - Resim : 1

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kazadan ekip aracında bulunan polis memuru ile otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Polis, kontrol amaçlı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Mersin'de Kaza Ucuz Atlatıldı: Polis Aracı Ters Döndü - Resim : 2

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Mersin Polis
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