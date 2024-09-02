Mersin'de Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuğu Kaçırıp İstismar Etmek İstedi

Mersin'in Tarsus ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 37 yaşındaki M.K. komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile kırsal alana götürüp, cinsel istismar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlarca fark edilen olay sonrası M.K. darbedildikten sonra polise teslim edildi.

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Mersin'de Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuğu Kaçırıp İstismar Etmek İstedi

Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun 5 yaşındaki kızını motosiklet ile mahallenin kırsal kesimine götüren 37 yaşındaki M.K., iddiaya göre, çocuğa cinsel istismarda bulunmak istedi. Bu sırada bölgede alkol alan bir grup, M.K.'yı fark edip, yanına gitti. M.K.'nın küçük kızı istismar etmeye çalıştığını gören grup, şüpheliyi darbederek engelleyip, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim etti.

​Gözaltına alınıp, hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

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