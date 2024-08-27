Mersin'de Hasat Zamanı: Kilosu 30 Liradan Satılıyor, Avrupa'dan Yoğun Talep Var
Mersin'in Silifke ilçesinde nar hasadı sezonu başladı. Bu yıl sıcak havaların etkisiyle narlar beklenenden yaklaşık 20 gün erken olgunlaştı. Kilogramı 30 TL'ye alıcı bulan narlar, hem iç piyasada hem de Hollanda, İngiltere ve Polonya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Nar hasadı, ilçenin tarımda öne çıkan bölgelerinden Kurtuluş Mahallesi'nde, çiftçi Mustafa Ata'nın 35 dönümlük bahçesinde gerçekleştirildi. Tarım işçileri tarafından özenle toplanan narlar, sandıklara yerleştirilip kamyonetlerle sevk ediliyor.
Çiftçi Mustafa Ata, hasadın erken başlamasının sıcak havalardan kaynaklandığını belirterek, "Bu yıl 35 dönümlük bahçemden 40 ton nar rekoltesi bekliyorum. Dalında kilogramını 30 liraya verdiğimiz narlar, Hollanda, İngiltere ve Polonya gibi ülkelere gönderiliyor" dedi.
Nar hasadına sabah erken saatlerde başladıklarını belirten bir diğer çiftçi Kübra Doğan ise, güneşin zararlı etkilerinden korunmak amacıyla çalışmalarını öğle saatlerinde sonlandırdıklarını ifade etti.