Mersin'de FETÖ Operasyonu: 58 Şüpheliye Gözaltı, 12 Kişi Aranıyor
Mersin'de FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı. 12 kişinin de aynı soruşturma kapsamında arandığı öğrenildi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen 70 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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