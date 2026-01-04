Mersin'de Feci Kaza! Kahreden Detay...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Karayayla mevkisinde meydana geldi. Mehmet Hüseyin S. yönetimindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç, refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak alt geçide düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Hacı Mehmet S’nin (56) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mehmet Hüseyin S. ile Handenur S., Zehra S. ve Fatmanur K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus ve Adana’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Handenur S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

Kazada yaşamını yitiren Hacı Mehmet S’nin, uzman çavuş olan oğlunu karşılamak üzere aile yakınları ve oğlunun nişanlısı Fatmanur K. ile birlikte Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden Çukurova Uluslararası Havalimanı’na gitmekte olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA