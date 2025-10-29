Mersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Feci kaza, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Cin yönetimindeki otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetimindeki midibüs çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Kazada ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin de durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

