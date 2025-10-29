Mersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var

Mersin'de elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Mersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Feci kaza, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Cin yönetimindeki otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetimindeki midibüs çarpıştı.

Mersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Kazada ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin de durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin kaza
Son Güncelleme:
Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya Mühür Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya Mühür
Çöken 7 Katlı Bina Hakkında Şok İddia! Türkiye'nin Gözü Kulağı Gebze'de Çöken 7 Katlı Bina Hakkında Şok İddia! Türkiye'nin Gözü Kulağı Gebze'de
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! Arama Kurtarma Çalışması Başladı Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! 5 Kişi Enkaz Altında
Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
Aydın Didim'de Korkutan Deprem Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi