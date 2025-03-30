Mersin’de Çıkan Yangın 2 Serada Maddi Hasara Yol Açtı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerinden kaynaklı çıkan yangında iki farklı serada yangın çıktı. Yangınlarda seralarda maddi hasar oluştu.

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Mersin’de Çıkan Yangın 2 Serada Maddi Hasara Yol Açtı

Yangın, İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi Doğancılar Mevkii’nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bugün 16:00 saatlerinde rüzgârın da etkisiyle elektrik telleri sebebiyle iki farklı serada yangın meydana geldi.

Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer seralara sıçramasının önüne geçti.

Yangın, seralarda maddi hasara yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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