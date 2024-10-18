Mersin'de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, bölgedeki seralara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Alınan bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Akdeniz mevkiindeki meşelik alanda çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye orman işletmeye bağlı arazözler ile işçiler sevk edildi.

Mersin'de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

Ekiplerin müdahalesiyle yangın bölgedeki seralara ulaşmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Meşelik ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangınlara karşı duyarlı olunması istendi.

Kaynak: İHA

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