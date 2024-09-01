Mersin'de Beklenen Hasat Başladı: Üreticinin Yüzü Gülüyor, Tonlarca Ürün Bekleniyor
Mersin’in Mut ilçesinde yılın ilk karpuz hasadı heyecanla başladı. İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat, bu yıl için 1.200 ton karpuz rekoltesi beklentisiyle üreticilerin yüzünü güldürdü.
Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, hasat çalışmalarına katılarak üreticilere destek verdi.
Bayır, yaptığı açıklamada, “İlçemiz, zeytin, kayısı, erik ve incir gibi birçok tarımsal ürünün üretildiği ve 12 ay boyunca tarım faaliyetlerinin sürdüğü bir bölgedir. Şu anda Kurtsuyu Mahallesi'nde karpuz hasadını başlattık. İlçemizde toplam 300 dekarlık alanda karpuz üretimi gerçekleştiriliyor ve bu yıl 1.200 ton rekolte bekliyoruz. Karpuz, kavun, pırasa, bamya, biber gibi çeşitli alternatif ürünler de üretiyoruz. Bugün de üreticilerimizle birlikte karpuz hasadını gerçekleştirdik. Tüketicilerimize en doğal karpuzları sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Üretici Hacı Uca ise bu yıl karpuzda yüksek kalite elde ettiklerini belirterek, “Kayısı, erik, domates, kavun ve karpuz gibi birçok ürün yetiştiriyoruz. Bu yıl karpuzda aldığımız sonuçlar memnun edici. Tüketicilere yüzde yüz organik ürünler sunmak için çalışıyoruz. Ancak, ürettiğimiz malları pazara çıkaramadığımız için fiyatlar biraz düşük kaldı” diye konuştu.