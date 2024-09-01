Mersin'de Beklenen Hasat Başladı: Üreticinin Yüzü Gülüyor, Tonlarca Ürün Bekleniyor

Bayır, yaptığı açıklamada, “İlçemiz, zeytin, kayısı, erik ve incir gibi birçok tarımsal ürünün üretildiği ve 12 ay boyunca tarım faaliyetlerinin sürdüğü bir bölgedir. Şu anda Kurtsuyu Mahallesi'nde karpuz hasadını başlattık. İlçemizde toplam 300 dekarlık alanda karpuz üretimi gerçekleştiriliyor ve bu yıl 1.200 ton rekolte bekliyoruz. Karpuz, kavun, pırasa, bamya, biber gibi çeşitli alternatif ürünler de üretiyoruz. Bugün de üreticilerimizle birlikte karpuz hasadını gerçekleştirdik. Tüketicilerimize en doğal karpuzları sunmayı hedefliyoruz” dedi.