Mersin'de Akıl Almaz Olay! 'İki Çocuk Köpeği Önce Sevdi Sonra Boğdu" İddiası

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde Fındık Pınar Caddesi’nde bulunan bir cep telefonu dükkanının önünden geçen iki kız çocuğu kapıya bağlanmış halde olan köpeği sevmek için durdu.

Cins köpeği seven çocuklardan biri daha sonra dükkanın içine girerek köpeği kucağına aldı. Ardından yere bıraktığı köpeği tekrar kucağına alan çocuk bir kez daha sevdi. Çocuklar köpeğe el sallayarak dükkandan ayrıldı.

'Mersin Duysun' adlı yerel basına yansıyan habere göre işletme sahibi, hareketsiz yatan köpeği fark edince soluğu veterinerde aldı. Veteriner köpeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

İşletme sahibi, köpeğinin boğulduğunu iddia ederek çocuklardan şikayetçi oldu.