Mersin'de Akaryakıt Tesisinde Yangın: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin’de faaliyet gösteren bir akaryakıt tesisinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti. Yangında 2 kişi de ağır yaralandı.

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi’nde bulunan Aves Enerji dolum tesislerinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından tesiste büyük çaplı yangın çıktı.

Patlama sırasında tankın üzerinde çalışan 47 yaşındaki Süleyman Güner, yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi tesis ekipleri yaparken, alevlerin büyümesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile emniyete bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

Tesiste bulunan yağ dolum silolarındaki yanıcı maddeler nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük yaşadığı öğrenildi. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangın havadan dron ile görüntülendi. Olası yeni patlama riskine karşı tesis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, bazı bölümler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

