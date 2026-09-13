Mersin Limanı'nda Piyasa Değeri 1,5 Milyar Lira Olan 350 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Brezilya’dan gelen bir kuru yük gemisinin su altındaki bölümüne gizlendiği tespit edilen ve piyasa değerinin 1,5 milyar lira olduğu öğrenilen 350 kilogram kokain yakalandı. Operasyon kapsamında 9 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yaptı.

GÜNEY AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE UYUŞTURUCU AĞI

Güney Amerika’dan deniz yoluyla getirildiği değerlendirilen uyuşturucu maddelerin gemilerin su altında kalan bölümlerine gizlendiği, ardından dalgıçlar aracılığıyla çıkarılarak Türkiye’nin batı illerine sevk edilmesinin planlandığı bilgisine ulaşıldı.

BREZİLYA’DAN GELEN GEMİ YAKIN TAKİBE ALINDI

Soruşturma kapsamında Brezilya’dan hareket ederek Mersin Limanı’na yanaşan “CSPC Pisces” isimli kuru yük gemisi takibe alındı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, geminin gövdesinin altında bulunan uyuşturucu maddelerin dalgıç yardımıyla çıkarılacağı yönündeki tespit üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 9 şüpheli yakalandı.

350 KİLO KOKAİN ÇIKTI

Gemide gerçekleştirilen aramada, dış alt gövdenin motor soğutma suyu bölümünde gizlenmiş 12 büyük koli içerisindeki 260 pakette toplam 325 kilogram kokain ele geçirildi. El koyulan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu öğrenildi.

Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ile su altı deniz scooteri olarak kullanılan malzemelere de el konuldu.

Kaynak: İHA

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