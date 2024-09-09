Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Düzenlenen ‘Bioderma Pro Beach Tour’ Sona Erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirdiği ‘Bioderma Pro Beach Tour’un altıncı ayağı olan Mersin etabı, final maçlarının oynanması ile sona erdi. Kızkalesi plajında oynanan ve 4 gün süren mücadelelerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ülkenin dört bir yanından gelen sporcuların yanı sıra dünya ülkelerinden de sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda mücadeleler büyük bir seyirci kitlesi tarafından ilgi ile takip edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olan ‘Bioderma Pro Beach Tour’un altıncı ayağı olan Mersin etabı, final maçlarının oynanması ile sona erdi. Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde Kızkalesi plajında düzenlenen organizasyonda erkeklerde 21, kadınlarda 14 takım mücadele etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yanı sıra etkinliğe İran, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Azerbaycan’dan da sporcular katıldı.

Maçlar izleyenler tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi. 4 gün boyunca nefes kesen mücadelelerin yaşandığı organizasyonda final maçları bitiminde, ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren takımlara kupa, madalya, özel hediye paketleri ve para ödülü verildi.

Kazanan takımlara ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Türkiye Voleybol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Nurten Keskin takdim etti.

Kadınlar kategorisinde mücadele eden takımlardan; Su Şimdim ve Ceylin Sayar üçüncü, Ukraynalı sporcular Kseniia Mazur, Anna Kalahenko ikinci, Merve Çelebi ve Yaren Sencel ise birinci oldu. Erkekler kategorisinde mücadele eden takımlardan; Hasan Hüseyin Mermer ve Sacit Kurt üçüncü, Batuhan Kuru ve Yusuf Özdemir ikinci, İranlı sporcular Bahman Salemiinjeboroun ve Alireza Aghajanı ikilisi ise birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, “Türkiye Voleybol Federasyonu ile beraber düzenlediğimiz Pro Beach Tour’unun sonuna geldik. 4 gün süren bir turnuva oldu. Çok çekişmeli, çok güzel maçlar oldu. İzleyenlere gerçekten büyük keyif yaşattı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak böyle organizasyonları çok önemsiyoruz. Bundan sonra da 29 Eylül’de 3.’sünü düzenleyeceğimiz Kilikya Ultra Maratonu’da bu bölgede, bu alanda olacak. Ardından Ekim ayında Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve Aralık ayında Mersin Maratonu ile süreç devam edecek. Tüm bu çalışmaların Mersin’in marka değerine büyük katkılar yaptığına inanıyoruz. Yıldan yıla hem kaliteli hale gelen hem de zenginleşen bir içerikle bu çalışmaları devam ettiriyor olacağız” dedi.

Etkinliğe katılan sporcular, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Merve Çelebi: "Biz bütün turnuvalara partnerimle birlikte katılıyoruz. Bu yıl 6 turnuvanın altısında da şampiyon olduk. Mersin bizim için çok önemliydi. Ben en son buraya geldiğimde turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştım bunda da şampiyon olmak istiyordum. Mersin atmosferini her zaman çok seviyorum. Kıbrıslı olduğum için hava şartları da buraya çok benziyor o yüzden sıkıntı yaşanmadım. Benim için çok güzel bir turnuvaydı."

-Yaren Sencel: “Partnerimle birlikte çok yorulduk ama turnuvayı şampiyon olarak tamamladık. Çok mutluyuz. Turnuvanın Mersin’de olması çok güzel ama hava koşulları biraz zorluydu. Buradaki nem çok zordu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, TVF ile güzel bir organizasyon düzenlenmiş. Final maçında Ukrayna’ya karşı oynadığımız için tribünden çok fazla destek aldık. Milli takım maçları gibi oldu. Mersin halkına teşekkür ederim."

-Su Şimdim: “Mersin turnuvaları bizim için her zaman çok farklı oluyor. Çünkü hava şartları ve buradaki atmosfer çok farklı. Buradaki 1 maç başka bir yerde 2 maç yapmaya eşit gibi. Bütün turnuva çok yorucu ve zorluydu. Rakiplerin hepsi birbirine denkti o yüzden bütün maçlar ya uzadı ya berabere bitti. Atmosfer güzeldi. Final maçlarında çok fazla seyirci vardı."

-Alireza Aghajanı: “Mersin’e ilk kez geliyorum. İnsanları çok nazik. Oyunculara ve Türkiye Voleybol Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Final maçları inanılmazdı."

-Hasan Hüseyin Mermer ise: “Çok sıcak ve nemli bir ortamda doğal kumda oynamak baya bir zordu. İran maçı benim için oldukça zor bir deneyimdi. Öğlen sıcağında oynamıştık. Mersin’de hayatımda yaşamadığım tecrübeleri edindim. Turnuva ve seyirci harikaydı."

Kaynak: ANKA