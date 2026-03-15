Mersin Belediyesi'ne Operasyonda İkinci Dalga

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat ve rüşvet suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 belediye çalışanı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 27'ye çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 26'sı adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde görevlilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik 11 Mart günü operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Rüşvet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından Özel Kalem Müdürü D.U.’nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 21 taşınmaza, 3 araca ve 1 deniz aracına da el konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun incelemesinde Özel Kalem Müdürü D.U. ve yakınlarının mal varlıklarında olağan dışı artışlar olduğu, edinilen taşınmazların bedellerinin üçüncü kişiler ve firmalar tarafından ödendiği, bu firmaların banka hesaplarına ise Büyükşehir Belediyesi’nden para girişlerinin bulunduğu tespit edildi. Belediyeden firmalara aktarılan paraların, D.U. ve yakınlarının adına tescil edilen taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı belirlendi. İncelemede, Büyükşehir Belediyesi’ne doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek bir firmaya ödeme yapıldığı ve bu yöntemle şüphelilerin lehine 16 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında önceki gün 5'i devlet memuru, 20 belediye çalışanı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, D.U.'nun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

