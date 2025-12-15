Merriam-Webster Sözlüğü Yılın Kelimesini 'Slop' Seçti! İşte Anlamı…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merriam-Webster sözlüğünün internet sitesinde yayımladığı açıklamaya göre, yılın kelimesi olarak “slop” seçildi. Bu kelime, çoğunlukla yapay zeka araçlarıyla seri şekilde üretilen ve düşük nitelik taşıyan dijital içerikleri tanımlamak için kullanılıyor.

YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ DÜŞÜK KALİTELİ İÇERİKLER

Sosyal medya kullanıcılarının karşısına çıkan anlamsız videolar, garip reklam tasarımları, ucuz propaganda içerikleri, gerçeğe benzeyen sahte haberler ve yapay zeka tarafından kaleme alınmış vasat kitaplar “slop” kavramının kapsamına giriyor.

ALAYCI BİR TEPKİ

Uzmanlar, “slop” kelimesinin yapay zekanın oluşturduğu risklere karşı doğrudan bir korkudan ziyade alaycı ve eleştirel bir yaklaşımı yansıttığını belirtiyor. Sözcüğün, insan yaratıcılığının yerini almaya çalışan yapay zekaya karşı mesafeli bir duruş sergilediği ifade ediliyor.

TARİHSEL KÖKENİ 1700’LERE DAYANIYOR

Kelimenin kökeninin 18. yüzyıla uzandığı belirtiliyor. “Slop” ilk olarak “yumuşak çamur” anlamında kullanılırken, 1800’lü yıllarda “hayvan yemi artığı” ve zamanla “değersiz, işe yaramaz şey” anlamını kazandı.

YILIN ÖNE ÇIKAN DİĞER KELİME VE İFADELERİ

Merriam-Webster, 2025 yılı için dikkat çeken diğer kelime ve ifadeleri de kamuoyuyla paylaştı.

“6-7”, kesin bir anlamı olmamasına rağmen sosyal medyada hızla yayılarak viral hale gelen internet ifadeleri arasında yer aldı.

“Performative”, özellikle sosyal medyada samimiyetsiz ve gösteriş amaçlı davranışları tanımlamak için sıkça kullanılan kelimelerden biri oldu.

“Gerrymander”, ABD’de seçim bölgelerinin siyasi çıkar doğrultusunda yeniden düzenlenmesini ifade eden bir terim olarak yeniden gündeme taşındı. “Touch grass” ise dijital dünyadan uzaklaşıp gerçek hayata dönme çağrısı yapan popüler bir internet deyimi olarak öne çıktı.

“Tarifeler”, ticaret savaşları ve küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle yıl boyunca en çok aranan kavramlar arasında yer aldı.

GEÇEN YILIN KELİMESİ ‘KUTUPLAŞMA’YDI

Merriam-Webster, 2024 yılında yılın kelimesi olarak, başkanlık seçimleri sürecinde toplumdaki ayrışmayı tanımlamak için sıkça kullanılan “kutuplaşma (polarization)” ifadesini seçmişti.

Kaynak: AA