Mermer Ocağındaki Yangın: Bir İşçi Öldü

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, mermer ocağında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Mermer Ocağındaki Yangın: Bir İşçi Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çandır köyü Yıldız Mahallesi'ndeki mermer ocağının yemekhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekibi ve arazözün müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin içeride yaptığı incelemede işçi Halim Özdemir'in cesedine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından Özdemir'in cenazesi Sütçüler İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Isparta İş cinayeti
Son Güncelleme:
Marmaray'da İntihar Girişimi Marmaray'da İntihar Girişimi
'Yol Verme' Kavgasında Kan Aktı! Bir Ölü, 12 Yaralı 'Yol Verme' Kavgasında Kan Aktı! Bir Ölü, 12 Yaralı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Camide Kanlı Hesaplaşma: İki Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü Camide Kanlı Hesaplaşma: İki Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özel' Başvuru: Yerine Atanacak İsmi de Bildirdiler Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özel' Başvuru: Yerine Atanacak İsmi de Bildirdiler
Orta Doğu'da Bir Kez Daha Silahlar Konuştu: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit Orta Doğu'da Bir Kez Daha Silahlar Konuştu: Trump'tan İran'a Yeni Tehdit
CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e Ev Hapsi CHP'li Belediye Başkanına Ev Hapsi
İstanbul'un Göbeğinde Taciz Skandalı: Kadın Sessiz Kalmadı, Tacizciyi Yakalattı İstanbul'un Göbeğinde Taciz Skandalı: Kadın Sessiz Kalmadı, Tacizciyi Yakalattı