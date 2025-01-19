Mermer Ocağında Dehşet! Su Dolu Çukura Düşen 2 Çocuk Boğularak Can Verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir mermer ocağı işletmesindeki su dolu çukura düşen 13 yaşındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocukların kuzen oldukları ortaya çıktı.

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Mermer Ocağında Dehşet! Su Dolu Çukura Düşen 2 Çocuk Boğularak Can Verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 12.30 sıralarında bisikletleriyle dolaşmaya çıkan 13 yaşındaki kuzenler Yusuf Eyüp Kaya ve Kadir Kaya, maden ocağı işletmesinde oluşan çukurda biriken suya düştü. İki çocuk 2 metre derinliğindeki su birikintisi içinde boğularak can verdi.

Mermer Ocağında Dehşet! Su Dolu Çukura Düşen 2 Çocuk Boğularak Can Verdi - Resim : 1

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklarının ölüm haberini alan aileler sinir krizi geçirirken, su kenarındaki bisikletler görenleri ağlattı.

Mermer Ocağında Dehşet! Su Dolu Çukura Düşen 2 Çocuk Boğularak Can Verdi - Resim : 2

KUZENİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA GİRMİŞ

Acılı baba Zeki Kaya, “Çocuklarımız bisiklet binmek için gezmeye gitmişler. Yusuf Eyüp Kaya suya düşmüş, Kadir de onu kurtarmak için suya gitmiş ancak ikisi de çıkamamışlar” dedi.

Mermer Ocağında Dehşet! Su Dolu Çukura Düşen 2 Çocuk Boğularak Can Verdi - Resim : 3

“İŞLETME ÖNLEM ALMAMIŞ”

İşletme sahibinin hiçbir güvenlik önlemi almadığını belirten amca Seyit Han Dursun ise “Burada gölet oluşmuş. Ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz” diyerek tepki gösterdi.

Mermer Ocağında Dehşet! Su Dolu Çukura Düşen 2 Çocuk Boğularak Can Verdi - Resim : 4

Kaynak: İHA

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