Merkezefendi’de 100. Yıl Meydanı ve Anıtı Açılacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından Karahasanlı Mahallesi’ne kazandırılan 100. Yıl Meydanı ve Anıtı törenle açılacak. Başkan Şeniz Doğan, “Cumhuriyetimizin 101’inci yılını gurur ve onurla kutluyoruz” dedi.

Merkezefendi’de 100. Yıl Meydanı ve Anıtı Açılacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel olarak Karahasanlı Mahallesi’ne kazandırılan 100. Yıl Meydanı ve Anıtı için açılış töreni düzenlenecek. Açılış, 28 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da Karahasanlı Mahallesi 2017-2091 Sokak Kesişimi Karahasanlı Pazaryeri üstünde yapılacak.

Merkezefendi’de 100. Yıl Meydanı ve Anıtı Açılacak - Resim : 1

İlçeyi her geçen gün güzelleştirmeye ve geliştirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, “Cumhuriyetimizin 101’inci yılını gurur ve onurla kutluyoruz. Bizlere emanet edilen bu kıymetli mirası her zaman koruyacak ve yaşatacağız. Karahasanlı Mahallemizde ‘100. Yıl Meydanı ve Anıtı’nın açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizi simgeleyecek olan anıtımızın ve meydanımızın açılışına tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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