Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Dövizde Son Durum

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece politika faizi üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu. Türk Lirası, dolar karşısında hafta başından bu yana yüzde 0,2, ay başından bu yana ise yüzde 1,9 değer yitirdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL, 33,82 ile zirve seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 37,23 seviyesinin üzerinde alıcı buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem