Merkez Bankası'ndan 'Londra İddialarına' Yanıt

TCMB, Londra’daki teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını; yatırımcılarla kamuya açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılmadığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Londra’da düzenlenen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin kamuoyunda yer alan “daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

‘HERHANGİ BİR GİZLİ BİLGİ PAYLAŞILMADI’

Banka, söz konusu toplantılarda yalnızca kamuya açık para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik veriler çerçevesinde teknik bilgilendirme yapıldığını, kamuoyuna açıklanmamış herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

TCMB'den yapılan duyurunun detayları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iletişim politikasını şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Londra’da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, “daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla; genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik sorular yanıtlanmaktadır. Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, hâlihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır.

Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir.

TCMB’nin resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum, izlenim ve açıklamalara itibar etmeyiniz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

