"Merkez Bankası Başkanı Hakan Karahan oldu

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından yerine Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Karahan'ın getirildiği iddia edildi.

"Merkez Bankası Başkanı Hakan Karahan oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkanlığına Dr. Fatih Karahan getirildi.

8 Haziran'da göreve başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini açıkladı.

Erkan'ın istifası sonrası boşalan TCMB Başkanlığına, halihazırda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak görev yapan Dr. Fatih Karahan getirildi.

Hafize Gaye Erkan istifa ettiHafize Gaye Erkan istifa ettiGüncel

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır.

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