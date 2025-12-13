Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Acı Günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan son yolculuğuna uğurlandı. Hatice Karahan'ın cenazesi, yarın Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Acı Günü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan için Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Karahan'ın cenaze törenine, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve ailesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Hatice Karahan'ın cenazesi, yarın Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.

